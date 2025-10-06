Бит, Фотограф и Манюня. Как в Сухопутных войсках бывшие бармены, музыканты и менеджеры стали артиллеристами, дронщиками и танкистами — фоторепортаж
NV.ua продолжает серию фоторепортажей Фотографии с фронта — совместный спецпроект с Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. В его новой части мы рассказываем о военнослужащих, которые в гражданской жизни не были связаны с войском, но стали на защиту Украины.
Продавцы, бухгалтеры, лесники, воспитатели, столяры, юристы, программисты, музыканты — сегодня в рядах Сухопутных войск служат люди совершенно разных профессий. Еще не так давно они занимались любимым делом, однако были вынуждены кардинально сменить профессию из-за полномасштабной российской агрессии. Сегодня они управляют тяжелой техникой, заряжают орудия, паяют дроны, стреляют, минируют — стоят на защите Украины. Это простые люди, ежедневно выполняющие непростую работу, от которой зависит будущее каждого украинца.
Спецпроект Сухопутных войск ВСУ и NV.ua Фотографии с фронта рассказывает о жизни и борьбе украинского войска, условиях, в которых добывается победа, и наших героях.
***
Воин с позывным Музыкант до войны — что вполне логично — занимался музыкой. Сейчас он командир одного из дивизионов 45-й отдельной артиллерийской бригады.
Арни — профессиональный спортсмен, участник и призер огромного количества соревнований. Сейчас командир отделения управления в 45-й артиллерийской бригаде.
До войны Маркиян Лопчак был секретарем Львовского городского совета. Сейчас он Марек и командует одним из дивизионов 45-й отдельной артиллерийской бригады.
Адольф — руководитель мастерской дронов и командир взвода технического обслуживания батальона беспилотных систем. В 116-й отдельной механизированной бригаде с начала 2024 года. Мужчина начинал как пилот «Мавиков», однако быстро научился пилотировать все типы БпЛА.
Природная любознательность подтолкнула Адольфа к изучению и улучшению дронов. Поэтому сейчас мужчина — один из ведущих экспертов бригады и руководитель инженерной лаборатории. Целью своей работы Адольф считает обеспечение бойцов лучшими дронами. Технический компонент войны очень важен, для победы наши операторы должны иметь надежное оружие и быть на шаг впереди противника.
Полный кавалер ордена «За мужество» с позывным Джексон защищает Украину с 2017 года. В мирной жизни был шахтером, а в армии стал танкистом.
Воин прошел путь от наводчика до командира танка. Джексон считает, что освобождение Украины — это тяжелая и ответственная работа и выполнять ее надо, выкладываясь на все 100%. Каждый день. До самой победы.
Гур — главный сержант взвода наблюдения разведывательной роты. До полномасштабного вторжения был менеджером по продажам.
Лютик — медик разведывательной роты. До полномасштабного вторжения — стекольщик, занимался изделиями из стекла.
Механик-водитель БАТ-2 контролирует закрытие люка после высадки десанта из десантного отделения своей машины. Михаил, ныне старший солдат, присоединился к войску в октябре 2024 года, до этого работал барменом.
Воин с позывным Бит на боевой позиции запускает украинский БпЛА Фурия.
До полномасштабного вторжения военнослужащий работал макетчиком и дизайнером в агентстве наружной рекламы, а также моделистом. В свободное время увлекался катанием на сноуборде, отдыхом на байдарках, велоспортом, рыбалкой, а больше всего — диджеингом. Выступал на фестивалях экстремальных видов спорта в Запорожье, Днепре и в Крыму до его оккупации. Сегодня Бит стоит на защите Украины в составе 23-й отдельной механизированной бригады.
Командир самоходного артиллерийского взвода с позывным Бритва запускает БпЛА для проведения аэроразведки на боевой позиции.
До полномасштабного вторжения он работал барменом, развивал собственный ресторанный бизнес и увлекался киберспортом. Теперь защищает страну в составе 23-й отдельной механизированной бригады. Находясь на службе в артиллерийском подразделении, Бритва хорошо понимает важность применения беспилотников и активно расширяет возможности своего подразделения, а также свои знания, навыки и опыт в этой сфере.
Санитарный инструктор медицинского пункта механизированного батальона с позывным Док ведет огонь из помпового ружья по FPV-дрону во время совместной тренировки эвакуационной группы со взводом беспилотных авиационных комплексов.
До полномасштабного вторжения Док не был профессиональным медиком, но в ответственный момент взял на себя эту должность. В гражданской жизни мужчина был бизнесменом, имел собственное транспортное предприятие и в совершенстве знал дороги Украины. В 2014—2015 годах работал водителем в волонтерском экипаже эвакуационного автомобиля. Док прошел различные медицинские курсы на станции скорой помощи, постепенно накапливая знания и опыт, которые сегодня помогают ему в службе в составе 23-й отдельной механизированной бригады.
Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Фотограф запускает разведывательный самолет FlyEye.
До полномасштабного вторжения военнослужащий жил за границей, но за три месяца до начала войны вернулся в Украину, чтобы начать новую жизнь дома и создать семью. В первые недели вторжения он вступил в ряды ТрО, впоследствии вернулся к работе в SaaS-компании и параллельно готовился к службе в ВСУ — проходил курсы по военной тактике, медицине, стрельбе и управлению дронами. До войны его жизнь была обычной: работа, путешествия с друзьями, походы в кино и увлечение фотографией. Теперь Фотограф защищает страну в составе 23-й отдельной механизированной бригады.
Военнослужащий Барбос работает из пулемета Browning M2 на боевых позициях в составе мобильной огневой группы.
До полномасштабного вторжения Барбос работал электромонтером на металлургическом комбинате, где обслуживал оборудование сталеплавильных печей. Принимал участие в АТО. Увлекается рыбалкой и футболом, занимается воспитанием двух дочерей и всегда ставит семью на первое место. Сейчас бывший металлург, переведенный в другую воинскую часть, защищает небо над Запорожской областью.
Артиллерия — это командная работа. Вчера гражданские — сегодня защитники. Расчет 48-й артбригады готовит орудие к бою, Харьковская область.
Плечо побратима. Настоящая дружба. Настоящая поддержка. Артиллеристы 48-й артбригады останавливают вражеские штурмы на Харьковском направлении. Они — простые люди, выполняющие непростую работу.
Сентябрь 2025, Донецкая область. Военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила натягивают сетки над улицей одного из прифронтовых городов для защиты от дронов противника.
Большинство из этих мужчин до полномасштабного вторжения были гражданскими, а сейчас в армии выполняют непростую, но невероятно важную работу.
На полигоне инструктор по топографии, военнослужащая Виктория с позывным Ведьма, проводит занятия для группы бойцов механизированного батальона. Она объясняет учебное задание, а мужчины внимательно слушают перед тем, как начать его выполнение. Атмосфера сосредоточенная, каждый участник готовится к практической работе.
В гражданской жизни Виктория — специалист по гостинично-ресторанному делу и любящая мать из Львова. До войны работала по специальности, потом была в декрете. В начале полномасштабного вторжения мобилизовалась на должность радиотелефонистки в Западно-территориальном управлении ВСП. Впоследствии решила перейти в 43-ю отдельную механизированную бригаду. Уже два года Ведьма служит в механизированном батальоне, а недавно стала инструктором по топографии, используя опыт работы с людьми и знания, полученные во время службы.
Военнослужащий Владимир с позывным Манюня управляет FPV-дроном, тренируясь на полигоне.
Владимир родом из Чернигова, получал высшее образование в Государственном экономико-технологическом университете транспорта. Параллельно работал в Киевском метрополитене, прошел путь от дежурного по приему и отправке поездов до инженера в администрации. После начала полномасштабного вторжения оставил работу, некоторое время работал в магазине бытовой электроники. Добровольно присоединился к Вооруженным Силам, выбрал новую для себя сферу — управление беспилотниками, чтобы принести пользу и освоить современные технологии.
В кадре — развертывание боевого экипажа перед выполнением задачи. Военнослужащие собирают борт беспилотного летательного комплекса Фурия, устанавливают антенну, прокладывают маршрут и проводят предполетную проверку. Атмосфера сосредоточена и рабочая — каждое движение четкое и отработанное.
В кадре — Валентин с позывным Балу, главный сержант взвода БпАК. До полномасштабного вторжения жил в Киеве, работал главным инженером в компании, которая занималась строительством монолитно-каркасных домов, руководил несколькими бригадами. Многолетний опыт в гражданской жизни помог ему быстро адаптироваться к военным задачам, а управление дроном стало делом души.
Военнослужащий с позывным Вольник в гражданской жизни работал на таможне, занимался вопросами логистики, получил знания международных экономических процессов. Сейчас проходит службу в батальоне беспилотных систем, ремонтирует БпЛА. На фото — пайка платы инициации на контроллер FPV-дрона.
Ватсон до службы в армии работал с аппаратно-программными комплексами: обслуживал банкоматы, POS-терминалы. Сейчас он также обслуживает технику — различные беспилотники.
Ни одна боевая техника ничего не сможет без человека. Водитель БМ 21 Град 41-й отдельной механизированной бригады знает свою машину как свои пять пальцев.
Круглосуточно берегут украинское небо. Мобильно-огневая группа 41-й отдельной механизированной бригады занимает позиции.
Пехотинцы 41-й отдельной механизированной бригады — скромные и немногословные. Лучше слов за них говорят их действия. Их круглосуточная защита Украины.
Успешное возвращение бойцов 41-й отдельной механизированной бригады с очередного тяжелого задания. Тогда можно передать по рации четыре заветных слова: «Все 4.5.0».
Каждая деталь должна работать безупречно. Даже автомат должен чувствовать заботу. Мастер ремонтно-восстановительного батальона 115-й отдельной механизированной бригады протирает затворную раму АК.
Идеальная точность начинается с маленьких деталей. С мушки. Мастер ремонтно-восстановительного батальона 115-й отдельной механизированной бригады чистит мушку автомата.
Захар, в гражданской жизни агент аэропорта Борисполь, все еще помогает добираться до пункта назначения. Но нюансы — немного другие маршруты. И клиенты.
Артиллерист с позывным Тракторист со своей гаубицей Д-30 «переорет» даже лесополосы, чтобы уничтожить вражескую артиллерию. На этот раз с нескольких выстрелов удалось уничтожить 120-мм миномет. Ореховское направление.
Военнослужащий 127-й ОВМБр Денис с позывным Лесник готовится к боевому выезду на квадроцикле. До войны, соответственно позывному, был лесником. После войны планирует вернуться к своей работе. Денис прошел все горячие бои на всех направлениях, где была бригада. Сейчас осуществляет логистику на линию соприкосновения, спас немало жизней.
Ростислав или просто Рост — главный сержант взвода самоходных гаубиц, командир орудия в 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
Фотография сделана на огневой позиции. До войны был водителем, занимался пассажирскими перевозками. После мобилизации получил специальность наводчика миномета. Попал в бригаду. В тяжелых боях за Бахмут воевал мужественно и результативно. В дальнейшем продолжил службу в артиллерийской батарее. Заботиться о личном составе и эффективно уничтожать врага Рост считает своим святым долгом. На счету его подразделения много уничтоженной техники противника.
Крылья мечты в руках надежды
Ящур — главный сержант танкового батальона 157-й отдельной механизированной бригады. В гражданской жизни был много кем, последнее место работы — повар. В ВСУ с 2020 года. В 2025 году женился. Супруга — гражданская, но свадебную фотосессию решили делать на таком уже родном танке.
На фото — военные врачи медицинской роты 54-й отдельной механизированной бригады с позывными Док и Хирург. Они оказывают медицинскую помощь раненому воину, обрабатывают раны, останавливают кровотечение. До полномасштабного вторжения Док и Хирург работали в гражданских медицинских учреждениях, поэтому имеют большой опыт в своей непростой работе.