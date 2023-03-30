В Украине вынесли первый приговор за депортацию населения из Крыма 30 марта, 17:34 «Судья» причастна к депортации украинцев из оккупированного Крыма (Фото:САП)

«Судью», причастную к депортации крымчанина с территории временно оккупированного полуострова, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя в Telegram, это первый в Украине приговор за депортацию мирных жителей из Крыма. Руководитель прокуратуры Игорь Поночовный назвал это прецедентом в украинской правовой системе.



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По данным прокуратуры, после оккупации Крыма Россией «судья» перешла в незаконно созданные оккупационные судебные органы и стала «главой Армянского городского суда». Она помогала реализовывать преступную политику страны-агрессора, которая стремится изменить демографический состав населения в Крыму.

Издание Бабель сообщает, что речь о Ларисе Лихачевой.

«"Судья» достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права. Несмотря на это, она приняла решение о выдворении гражданина Украины с территории временно оккупированного полуострова", — сказано в сообщении прокуратуры.

Незаконное решение «судья» объяснила якобы отсутствием необходимых документов и несоблюдением «правил пребывания на территории РФ». При этом для проживания украинцев на временно оккупированной территории Крыма национальное законодательство не предусматривает никаких разрешений от оккупационной «администрации».

«[Действия «судьи"] являются серьезным нарушением требований ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения 1949 года, которая запрещает независимо от мотивов осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории», — напомнили в прокуратуре Крыма.

Еще три обвинительных акта по аналогичным преступлениям сейчас рассматривают суды, в Международный уголовный суд направили три сообщения с доказательствами массовой депортации украинцев со временно оккупированного полуострова, насильственного перемещения крымчан на материковую часть Украины, депортации крымских политзаключенных в места лишения свободы на территории страны-агрессора.