Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей еще на два месяца 6 сентября, 17:31 Место смертельного ДТП (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

Судью Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения, оставили в СИЗО еще на два месяца.

Об этом сообщает Cуспільне.

Суд продлил содержание под стражей судьи до 4 ноября.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

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После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 18 августа Печерский суд оставил судью под стражей до 9 сентября.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.