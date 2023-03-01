Дело о взятке в 30 тысяч долларов. ВАКС приговорил к десяти годам лишения свободы судью из Днепра 1 марта, 14:06 ВАКС приговорил к десяти годам лишения свободы судью из Днепра (Фото:t.me/fuckcorruption)

В среду, 1 марта, ВАКС приговорил к десяти годам лишения свободы судью из Днепра по делу о взятке в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Суд объявил приговор, которым признал бывшую судью Кировского районного суда города Днепра виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369−2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Речь идет о вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США, связанном с этим злоупотреблении влиянием, а также подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных бумаг нетрудоспособности и их использованию.

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Суд назначил указанному лицу наказание в виде десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Также суд избрал обвиняемую меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Этим же приговором другая обвиняемая, врач одного из медицинских учреждений города Днепра, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Центр противодействия коррупции сообщил в Telegram, что по данным следствия, судьи Кировского суда Днепра Овчаренко и Ходасевич, требуя 30 тысяч долларов, получили часть взятки в 16 тысяч долларов за принятие нужного решения по уголовному делу. После этого они были задержаны «на горячем».