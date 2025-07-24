Судья ВАКС заявил о вмешательстве в его деятельность и давлении со стороны правоохранителей

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС ) подал сообщение в Высший совет правосудия и генеральному прокурору Украины о возможном вмешательстве в его деятельность.

Об этом сообщили на канале суда в Telegram.

Судья заявляет, что органы правопорядка вероятно занимаются негласным и несанкционированным сбором информации о нем и его семье с целью оказания давления. Такие действия судья связывает с принятием ряда судебных решений по уголовным делам, которые «привлекли значительное внимание общественности».

В сообщении не указано ни имя судьи, ни конкретные дела, о которых идет речь.

«Судья ВАКС акцентирует, что попытки давления происходят на фоне активной информационной кампании с использованием различных информационных ресурсов, направленных на дискредитацию его и принятых им решений в определенных уголовных производствах», — говорится в сообщении.

11 июля Государственное бюро расследований сообщило об обысках у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и объявлении ему подозрения в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным бюро, Шабунин «систематически уклонялся от прохождения военной службы» и получал военную зарплату в 50 тысяч гривен.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Президент Владимир Зеленский подписал закон в тот же день, однако после протестов со стороны общественности заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».