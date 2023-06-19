Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под арестом — решение апелляции 19 июня, 17:04 Место смертельного ДТП (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения судье Макаровского районного суда Алексею Тандыру, который насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщает Суспільне.



Тандыр останется под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

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После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Он подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Тандыру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.