Дело экс-судьи Тандыра. Прокуроры говорят о попытке затягивания рассмотрения 5 сентября, 16:23 Место ДТП и Lexus судьи (Фото:ГБР)

В Святошинском райсуде Киева состоялось первое подготовительное заседание по делу экс-судьи Алексея Тандыра, который сбил нацгвардейца на блокпосту.

Об этом заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, сообщает hromadske.

Прокуроры заявили, что процессуальное поведение его адвокатов свидетельствует, что те хотят затянуть дело.

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Максимец отметила, что сторона защиты Тандыра заявила ходатайство, якобы они не ознакомлены с текстом обвинительного акта, который был вручен фигуранту. Но обвинение категорически возражает против удовлетворения такого ходатайства.

«И суд нашу позицию принял, поскольку стороной обвинения были приняты все меры, чтобы защитники получили документ вовремя. Однако их процессуальное поведение свидетельствовало о том, что у них есть намерение затягивать этот процесс. Эту позицию поддержала потерпевшая сторона, их представители», — сказала Максимец.

Так, сторона защиты заявила ходатайство об отводе судьи.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога. 18 августа Печерский суд оставил судью под стражей до 9 сентября.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.

