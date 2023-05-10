СБУ опубликовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ РФ — аудио

10 мая, 12:33
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Судья сдавала оккупантам данные об украинских защитниках и патриотах (Фото:СБУ)

Судья сдавала оккупантам данные об украинских защитниках и патриотах (Фото:СБУ)

Суд Запорожья арестовал главу Полтавского райсуда, которая сотрудничала с российскими оккупантами и сдавала им данные об украинских защитниках Мариуполя.

В пресс-службе СБУ также опубликовали аудиодоказательства преступлений судьи. На записях зафиксировано ее общение с представителем российских спецслужб.

В ведомстве напомнили, что она вышла на представителей ФСБ РФ по собственной инициативе с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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На тот момент она проживала в Бердянске и рекомендовала своему куратору «кандидатуры» гауляйтера оккупированного города, а также руководителей захваченных оккупантами местных больниц.

В конце марта прошлого года она передала оккупантам информацию о перемещении трех военных Азова из Мариуполя в район Мангуша.

Также предательница призывала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними, и сдавала проукраинских сотрудников.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8eaJP8REg0

Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Офисе генпрокурора добавили, что до начала большой войны судья проживала в Бердянске Запорожской области. После оккупации города она помогала врагу формировать штат подразделения так называемого «МЧС».

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Позже женщина переехала в Полтаву, где возглавила один из районных судов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Полтава Государственная измена Война России против Украины

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