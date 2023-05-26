«Пьяный был — капец. Сейчас ищет лазейки». В Нацгвардии раскрыли детали о смертельном ДТП, совершенном судьей на въезде в Киев 26 мая, 12:30 Судью, который насмерть сбил нагвардейца, задержали (Фото:ГБР)

ДТП, во время которого судья насмерть сбил нацгвардейца, произошло на въезде в Киев со стороны Житомира в начале комендантского часа, когда военный вышел на дорогу, чтобы установить заграждение. Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в Нацгвардии.



По словам собеседника издания, нацгвардеец возвращался на блокпост — и в него влетел Lexus «настолько быстро, что он не успел среагировать».

«Вышел судья, потом узнали, что он судья, когда посмотрели документы. Посмотрел судья и сказал: „Только бы был жив“. Когда услышал, что мертв, сказал, что за рулем не сидел, что был водитель, он убежал в кусты», — рассказал источник в Нацгвардии.

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Собеседник заявил, что судья пока так и не прошел тест на алкогольное опьянение и отказывается от него. Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что при осмотре его машины обнаружили бутылку от алкоголя. Следствие работает над принудительным отбором образцов.

Источник Суспільного в Нацгвардии утверждает, что сейчас судья «ищет лазейки и ошибки в законодательстве», будто его неправильно оформили, потому что «разбирается в этом». Также он дает такие показания, чтобы потом были неточности, заявил собеседник.

«Судья сейчас делает попытки избежать теста на алкоголь в крови. А он пьяный был — капец. Еще и бутылки валялись в авто. А потом появится справка что больное сердце у него или был приступ инсульта. То ответственности не будет […] Он же все знает, он вел такие дела, знает, как все работает. Но мы будем за этим пристально следить», — заявил он.

Погибшим оказался солдат срочной службы, рассказали Суспільному в Нацгвардии. По словам источника, у него осталось трое детей, которые вместе с женой за границей. Отец нацгвардейца воюет под Бахмутом, брат тоже на фронте. Ранее УП сообщала, что ему 23 года.

26 мая в ГБР заявили, что начали расследовать дело. Судью задержали и ему грозит до десяти лет тюрьмы. По данным Украинской правды, это глава Макаровского районного суда Алексей Тандыра.