Суды не рассматривают дела НАБУ. Почему так происходит и что поставит финальную точку

Суды не рассматривают почти полсотни дел, которые передали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщили в НАБУ. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Какие дела игнорируются судами

Антирейтинг возглавляет так называемое дело тернопольских прокуроров. Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти два года после передачи в суд с 11 ноября 2016 года.

На второй позиции дело обвинения чиновников в нанесении ущерба частному акционерному обществу Государственная продовольственно-зерновая компания. Оно путешествует по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев.

В тройке лидеров также дело против должностных лиц: предприятия проект Будстандарт и Запорижцивильпроект. Лица обвиняются в том, что заключали заведомо фиктивные хозяйственные договоры на выполнение проектных работ, искусственно создав кредиторскую задолженность. Производства по этим делам не рассматриваются более полутора лет.

Сейчас среди 170 уголовных производств от НАБУ и САП только в 35 приняты судебные решения. Из них большинство утверждают соглашение о признании виновности или освобождении от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений. Немного больше 80 дел на стадии рассмотрения. А почти в 50 делах не произошло даже подготовительного заседания суда.

Судьи болеют

Причины затягивания дел разные, рассказала пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Маргарита Живага. По ее словам, если так будет продолжаться, приговоры по делам будут нескоро.

"В Украине существует недостаток судей. Также такие причины, как неявка, болезнь или отпуск участников процесса. Как судей, так и стороны защиты обвинения. Судья тоже человек, он болеет", - сказала пресс-секретарь НАБУ.

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Серьезная проблема

Трудно разделять, где судья намеренно затягивает даже начало дела, а где у суда просто нет свободных судей, отметил руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин. Решить эту проблему призван именно Антикоррупционный суд, который образуется в соответствии с судебной реформой 2016 года, добавил Виталий Шабунин.

"Немножко меньше трети всех дел рассмотрено. Речь идет о таких кейсах, как Мартыненко. Это не мелочь. Каждое третье дело не рассматривается - это серьезная проблема", - отметил Шабунин.

В Киеве 12 ноября началось тестирование кандидатов на участие в конкурсах в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд. На экзамен зарегистрировались 765 кандидатов. Тех, кто сдаст экзамен, допустят к практическому заданию 14 ноября. Отобранные претенденты будут писать проект судебного решения. Результаты отбора будут объявлены с 15 по 20 февраля.