Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, движение Босфором было перекрыто
Судно перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы (Фото:facebook.com/uspa.gov.ua)
В четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле. Из-за этого движение проливом Босфор было перекрыто.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.
В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.
Несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта Черноморск. Оно следует в итальянский город Равенна.
Кому Россия продает украденное украинское зерно? – Евгения Дроздова
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.