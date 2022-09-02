Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, движение Босфором было перекрыто

2 сентября, 00:22
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Судно перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы (Фото:facebook.com/uspa.gov.ua)

Судно перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы (Фото:facebook.com/uspa.gov.ua)

В четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле. Из-за этого движение проливом Босфор было перекрыто.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.

В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.

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Несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта Черноморск. Оно следует в итальянский город Равенна.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Зерно Стамбул Судно экспорт зерна

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