Судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле, движение Босфором было перекрыто 2 сентября, 00:22 Судно перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы (Фото:facebook.com/uspa.gov.ua)

В четверг, 1 сентября, судно с украинским зерном село на мель в Стамбуле. Из-за этого движение проливом Босфор было перекрыто.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление канцелярии губернатора Стамбула.



В ведомстве отмечают, что на мель село судно Lady Zehma, которое перевозит около 3 тысяч тонн украинской кукурузы. Это было умышленное решение экипажа, поскольку у судна отказал руль.

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Несколькими днями ранее судно Lady Zehma вышло из украинского морского порта Черноморск. Оно следует в итальянский город Равенна.

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