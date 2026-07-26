Судно GOLDEN LEO, 10 членов экипажа которого погибли в результате ракетной атаки России, затонуло возле Одессы
Россия ударила по судну GOLDEN LEO ракетами 19 июля (Фото: Військово-морські сили ЗС України via Telegram)
GOLDEN LEO, которое 19 июля подверглось российскому ракетному обстрелу возле Одессы, затонуло.
Об этом сообщила Администрация судоходства.
«В результате атаки РФ судно получило значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере его мореходного состояния и последующему затоплению. В момент затопления экипажа на борту не было», — отмечается в сообщении.
В Администрации судоходства напомнили, что судно GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Судно подверглось атаке при выходе морским коридором из порта Черноморск.
«Атакуя торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под удар стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркивается в сообщении.
Российская ракетная атака на судно GOLDEN LEO
19 июля Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что военные РФ выпустили по судну GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему с грузом зерна из зоны боевых действий, три крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Владельцем судна является Турция.
Попадание было в район правого борта надстройки, в результате на борту возник пожар.
20 июля в Администрации морских портов Украины сообщили, что число погибших на борту GOLDEN LEO возросло до 10, один из них — украинский лоцман.
После атаки восемь членов экипажа были спасены ВМС Украины; двое из них получили ранения и были госпитализированы.