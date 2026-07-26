Судно GOLDEN LEO, 10 членов экипажа которого погибли в результате ракетной атаки России, затонуло возле Одессы

Об этом сообщила Администрация судоходства.

«В результате атаки РФ судно получило значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере его мореходного состояния и последующему затоплению. В момент затопления экипажа на борту не было», — отмечается в сообщении.

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В Администрации судоходства напомнили, что судно GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Судно подверглось атаке при выходе морским коридором из порта Черноморск.

«Атакуя торговые суда, Россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под удар стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркивается в сообщении.

Российская ракетная атака на судно GOLDEN LEO

19 июля Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что военные РФ выпустили по судну GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему с грузом зерна из зоны боевых действий, три крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Владельцем судна является Турция.

Попадание было в район правого борта надстройки, в результате на борту возник пожар.

20 июля в Администрации морских портов Украины сообщили, что число погибших на борту GOLDEN LEO возросло до 10, один из них — украинский лоцман.

После атаки восемь членов экипажа были спасены ВМС Украины; двое из них получили ранения и были госпитализированы.