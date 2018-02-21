Судья-взяточник, который попытался подкупить руководителя САП, вернулся на работу

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Геннадий Подберезный вернулся в судейское кресло
Фото: censor.net. ua

Геннадий Подберезный вернулся в судейское кресло

Председатель Кировского районного суда Днепра Геннадий Подберезный, который попытался дать взятку в $50 тысяч руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, вернулся к работе.

Как сообщает ТСН, судья-взяточник вернулся в свое кресло после того, как истек срок отстранения от должности.

Сам скандальный судья не объяснил свое возвращение. "На эти вопросы сейчас я ответить не могу", - заявил он.

В Генпрокуратуре также не предоставили комментариев относительно Подберезного.

Напомним, 21 сентября 2017 года двое судей пришли в кабинет руководителя САП Назара Холодницкого с целью дать взятку за закрытие дела о коррупции, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины в отношении женщины-судьи. Злоумышленников задержали после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тысяч (всего судьи предлагали $300 тысяч).

Позже стало известно, что за попытку дать взятку Холодницкому высший совет юстиции разрешил арестовать главу Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного.

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