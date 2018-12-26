Судья Львовского апелляционного суда насмерть сбил пешехода Сегодня, 15:43 2435 Цей матеріал також доступний українською Фото: Государственное бюро расследований via Facebook Расследованием аварии занимается ГБР

Во вторник, 25 декабря, судья Львовского апелляционного суда совершил смертельный наезд на 69-летнего пешехода на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

Об этом сообщили в областном управлении Государственного бюро расследований.

Согласно данным ГБР, примерно в 19:30 возле одного из сел Николаевского района судья, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, сбил пешехода, который от полученных травм позже скончался в больнице.

В сообщении отмечается, что смертельное ДТП произошло "на неосвещенном участке дороги".

По данным ZAXID.NET, речь идет о 60-летнем судье Львовского апелляционного суда Иване Гуцало. В его электронной декларации указано, что он владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска.

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По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Судье грозит от трех до восьми лет лишения свободы.