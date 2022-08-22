Если РФ проведет судилище в Мариуполе, переговоры станут невозможными — Зеленский

22 августа, 02:16
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия решится провести судилище в оккупированном Мариуполе попавшими в плен украинскими воинами, то переговоры станут невозможны.

Об этом он сказал во время обращения.

Глава государства отметил, что, какие бы планы не были у врага, реакция Украины будет абсолютно понятной.

«Если это гнусное судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство. Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны», — подчеркнул Зеленский.

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Зеленский добавил, что «РФ сама себя отрежет от переговоров». Он подчеркнул, что «не будет больше разговоров, наше государство все сказало».

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Как сообщила украинская разведка, в День Независимости Украины оккупанты планируют провести в захваченном Мариуполе показательное судилище над пленными защитниками Азовстали.

https://www.youtube.com/embed/9Yox0OTAdcs
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Азовсталь Война в Украине Военнопленные Война России против Украины

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