«Ничего, кроме отвращения». Подоляк эмоционально отреагировал на судилище над пленными «азовцами» 15 июня, 12:33 В России началось судилище над пленными «азовцами» (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на показательный суд над украинскими военнопленными, который оккупанты устроили в Ростове-на-Дону.

В своей заметке в Twitter он заявил, что фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками Азовстали, «не вызывают ничего, кроме отвращения».

«Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками „судят“ ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток», — подчеркнул Подоляк.

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Он подчеркнул, что издевательства над комбатантами — это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.

«И да, скажите, кто-то видит в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?», — возмутился он.

В среду, 14 июня, в Ростове-на-Дону началось судилище над 22 военнопленными полка Азов. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения. Среди 22 обвиняемых пленных восемь — женщины, которые работали поварихами в полку.

