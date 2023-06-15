«Ничего, кроме отвращения». Подоляк эмоционально отреагировал на судилище над пленными «азовцами»
В России началось судилище над пленными «азовцами» (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на показательный суд над украинскими военнопленными, который оккупанты устроили в Ростове-на-Дону.
В своей заметке в Twitter он заявил, что фотографии судилища, которое устраивают в Ростове над защитниками Азовстали, «не вызывают ничего, кроме отвращения».
«Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками „судят“ ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток», — подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что издевательства над комбатантами — это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку Международного уголовного суда.
«И да, скажите, кто-то видит в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?», — возмутился он.
В среду, 14 июня, в Ростове-на-Дону началось судилище над 22 военнопленными полка Азов. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения. Среди 22 обвиняемых пленных восемь — женщины, которые работали поварихами в полку.