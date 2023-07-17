Судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, продлили меру пресечения 17 июля, 15:26 Заседание Печерского райсуда Киева, 17 июля 2023 года (Фото:Суспільне)

В понедельник, 17 июля, Печерский райсуд Киева до 26 августа продлил содержание под стражей судьи Алексея Тандыра. Его подозревают в том, что он, вероятно, в нетрезвом состоянии превысил скорость и насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщило Суспільне.

Тандыр обратился в суд с целью запретить ГБР нарушать презумпцию его невиновности. Он также обратился с просьбой узнать причину задержки результатов алкогольной экспертизы, которая не была представлена после двух месяцев с момента ее проведения.

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«Мы считаем это нарушением. Обращались везде, однако, к сожалению, никакого ответа не получили», — сказал адвокат Тандыра Олег Юрченко.

В то же время прокурор Михаила Доманского отметил, что для конечных результатов нужно больше времени, чтобы избежать возможных неточностей.

«Впрочем велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого», — добавил Доманский.

Во время рассмотрения меры пресечения адвокат судьи Тандыра Ирина Бовнегра показала две схемы блокпостов. Одна из схем демонстрировала тот самый блокпост, где произошла трагедия, тогда как вторая схема отражала, каким должен быть блокпост по установленным стандартам.

По ее словам, было выявлено множество нарушений в работе блокпоста. Она также добавила, что на блокпосту не было нужных знаков.

Тандыр в своем выступлении заявил, что обвинения против него являются необоснованными рисками и попросил об изменении меры пресечения на домашний арест.

Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения для судьи Тандыра до 26 августа 2023 года, поскольку на эту дату запланировано завершение досудебного расследования дела о ДТП на блокпосту.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыра насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице. Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии.