Суд продлил меру пресечения Тандыру: он будет оставаться под стражей
Суд продлил для судьи Алексея Тандыра меру пресечения (Фото:t.me/kyiv_pro_office)
В пятницу, 18 августа, Печерский районный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца. Судья будет оставаться под стражей до 9 сентября.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.
Самого фигуранта сейчас доставили в судебный зал из СИЗО. На предыдущих заседаниях он участвовал в процессе через видеосвязь.
Сообщается, что в начале заседания прокурор Михаил Доманицкий отметил, что есть доказательства, подтверждающие влияние Тандыра на свидетелей и экспертов, осуществлявших экспертизы.
Тандыр просил у судьи, чтобы его отпустили под круглосуточный домашний арест, при этом его адвокат Олег Юрченко требовал выход под залог «в том размере, в котором определит целесообразным следственный судья».
Он апеллировал, что продление меры можно рассмотреть на подготовительном заседании, которое, вероятно, состоится на следующей неделе.
Уже после заседания прокурор сообщил Общественному, что сторона обвинения всячески способствует тому, чтобы все было осуществлено в необходимые сроки. Накануне, 17 августа, все стороны ознакомились с материалами дела. Об этом они засвидетельствовали во время заседания.
В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.
После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице.
Позже у него принудительно взяли биологические образцы.
27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.
2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.
10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии. По словам адвоката семьи Бондаренко, Тандыр пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, но алкоголь нашли и там.
Жена военного Анна Бондаренко сообщала, что нашла на своем банковском счете анонимные переводы от семьи Тандыра, и заявила, что планирует вернуть деньги.
На заседании суда адвокат семьи погибшего нацгвардейца привез 18 тысяч гривен, которые прислала семья судьи Алексея Тандыра, однако его адвокат брать деньги отказался.