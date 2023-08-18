Суд продлил меру пресечения Тандыру: он будет оставаться под стражей 18 августа, 14:25 Суд продлил для судьи Алексея Тандыра меру пресечения (Фото:t.me/kyiv_pro_office)

В пятницу, 18 августа, Печерский районный суд продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца. Судья будет оставаться под стражей до 9 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного из зала суда.

Самого фигуранта сейчас доставили в судебный зал из СИЗО. На предыдущих заседаниях он участвовал в процессе через видеосвязь.

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Сообщается, что в начале заседания прокурор Михаил Доманицкий отметил, что есть доказательства, подтверждающие влияние Тандыра на свидетелей и экспертов, осуществлявших экспертизы.

Тандыр просил у судьи, чтобы его отпустили под круглосуточный домашний арест, при этом его адвокат Олег Юрченко требовал выход под залог «в том размере, в котором определит целесообразным следственный судья».

Он апеллировал, что продление меры можно рассмотреть на подготовительном заседании, которое, вероятно, состоится на следующей неделе.



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Уже после заседания прокурор сообщил Общественному, что сторона обвинения всячески способствует тому, чтобы все было осуществлено в необходимые сроки. Накануне, 17 августа, все стороны ознакомились с материалами дела. Об этом они засвидетельствовали во время заседания.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения в больнице.

Позже у него принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия.

10 июля пресс-служба ГБР сообщила, что Тандыр управлял авто в нетрезвом состоянии. По словам адвоката семьи Бондаренко, Тандыр пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, но алкоголь нашли и там.

Жена военного Анна Бондаренко сообщала, что нашла на своем банковском счете анонимные переводы от семьи Тандыра, и заявила, что планирует вернуть деньги.

На заседании суда адвокат семьи погибшего нацгвардейца привез 18 тысяч гривен, которые прислала семья судьи Алексея Тандыра, однако его адвокат брать деньги отказался.

