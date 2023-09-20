«Возросло количество ГУРовской агентуры». Юсов — о диверсии на аэродроме в Подмосковье и ударе по «вагнеровцам» в Судане. Интервью NV 20 сентября, 16:20 NV Премиум Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Фото:t.me/DIUkraine)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал о диверсии на аэродроме в Подмосковье, состоянии здоровья Кадырова, а также прокомментировал информацию в СМИ об ударах украинских спецслужб по силам ЧВК Вагнер в Судане.

— Хочу начать с того, что 18 сентября произошло на аэродроме Чкаловский с самолетами и вертолетами. Можете ли вы больше нам рассказать об этом?

— Продолжаются спецоперации, активные мероприятия Главного управления разведки, а также других сил, в том числе и сил внутри самой Российской Федерации. Это как партизаны, так и люди доброй воли, которые продолжают бороться с режимом [российского диктатора] Путина, помогать Украине противодействовать враждебной геноцидной агрессии, войне режима Путина против Украины.

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Мы видим, что используются различные инструменты и комбинированные меры для реализации подобных планов и спецопераций.

— Можем понять, что на территории России есть люди, которые готовы нам помогать, есть все-таки «хорошие русские». Какова их мотивация?

— Мотивация в таких случаях разная, но также это политическая и гражданская мотивация людей, которые сознательно рискуют жизнью для того, чтобы помогать Украине и бороться с режимом Путина внутри России.

— Есть информация, что, по состоянию на сейчас, настолько успешными являются действия Главного управления разведки, что агентура в России увеличилась на 300%, если считать от 24 февраля 2022 года. Можете ли вы это подтвердить?

— Можем подтвердить, что значительно возросло количество агентуры. Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или в государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации — о том, что происходит в башнях Кремля.

— Если бы я был каким-то крымским или донбасским гауляйтером, то, наверное, пытался бы связаться с ГУР для того, чтобы спастись, потому что судьба этих людей кажется неизбежной. Есть ли у вас такие контакты?