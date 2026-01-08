Суд увеличил размер залога нардепке Скороход до 4 млн грн, с нее снимут электронный браслет

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения нардепу Анне Скороход на залог в размере 4 млн грн. До этого она носила электронный браслет.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг, 8 января.

САП не называет имя подозреваемой, однако из материалов дела понятно, что речь идет именно об Анне Скороход.

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«Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на решение ВАКС от 9 декабря 2025 года о применении меры пресечения к народному депутату Украины, которую разоблачили совместно с другими лицами на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за применение санкций СНБО к компании-конкурентке. Так, суд увеличил размер залога с 3 млн 28 тыс. грн до 4 млн грн», — говорится в сообщении.

Также суд отменил обязанность носить электронный браслет. В остальной части коллегия судей АП ВАКС оставила без изменений постановление следственного судьи.

Как сообщает Суспільне, адвокаты нардепки заявили, что ношение браслета негативно влияет на работу Скороход и она не может носить комфортную обувь и одежду. Нардепка принесла в суд зимний сапог, чтобы показать, что не может его надеть из-за браслета.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Скороход в суде заявила, что никогда не требовала денег и не давала взяток, а также обвинила следствие в том, что они «сделали фиктивную нарезку видео с использованием ИИ».

Дело Анны Скороход — что известно

5 декабря НАБУ и СБУ провели обыски в квартире Скороход, заявив о разоблачении преступной группы во главе с нардепом. По данным следствия, Анна Скороход и ее помощник предлагали представителю бизнеса за $250 тыс. организовать наложение санкций СНБО на компанию-конкурента. К схеме привлекли нескольких посредников, но деньги представителям Совета национальной безопасности и обороны не передали.

7 декабря Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с альтернативой 4,5 млн грн залога сообщника нардепа.

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Скороход заявила, что все фото НАБУ «сфабрикованы». По ее словам, НАБУ «распространило информацию, которая не соответствует действительности». После обыска, как говорит Скороход, бюро опубликовало фото, на которых изображены деньги и чужая квартира.

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9 декабря суд избрал народному депутату меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн грн.

15 декабря ВАКС рассмотрел ходатайство об аресте имущества нардепа Скороход.