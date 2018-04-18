Суд запретил принудительный отбор биологических образцов у Савченко

Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор слюны как пытки

Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство обвинения об отборе слюны у народного депутата Надежды Савченко.

"Следственный судья оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в решении, которое огласил судья, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что Савченко отказалась от сдачи биологических образцов (слюны), а также заявила, что будет расценивать принудительный отбор, как применение к ней пыток.

Савченко проходила судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа, допрос длился шесть часов.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.