Суд запретил принудительный отбор биологических образцов у Савченко

Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство обвинения об отборе слюны у народного депутата Надежды Савченко.
"Следственный судья оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в решении, которое огласил судья, пишет Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что Савченко отказалась от сдачи биологических образцов (слюны), а также заявила, что будет расценивать принудительный отбор, как применение к ней пыток.
Савченко проходила судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа, допрос длился шесть часов.
Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.
29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.
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