Суд запретил капитану судна Норд возвращаться в Крым

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Капитану судна избрали новую меру пресечения
Фото: Крим.Реалии

Капитану судна избрали новую меру пресечения

Херсонский городской суд избрал капитану керченского судна Норд Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства до 8 июня 2018 года.

Как сообщает Радио Свобода, Горбенко обязали прибывать по первому требованию к следователю, судье или прокурору и не посещать территорию аннексированного Крыма.

Мера пресечения избрана в рамках нового подозрения относительно незаконного рыбного промысла.

Напомним, 25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Капитану судна объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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