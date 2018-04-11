Суд запретил капитану судна Норд возвращаться в Крым

Херсонский городской суд избрал капитану керченского судна Норд Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства до 8 июня 2018 года.
Как сообщает Радио Свобода, Горбенко обязали прибывать по первому требованию к следователю, судье или прокурору и не посещать территорию аннексированного Крыма.
Мера пресечения избрана в рамках нового подозрения относительно незаконного рыбного промысла.
Напомним, 25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.
Капитану судна объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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