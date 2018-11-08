Суд заочно приговорил вербовщицу террористической группировки Восток к 10 годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор пособнице пророссийской террористической организации "ДНР".
Как рассказали в Службе безопасности Украины, жительница одного из населенных пунктов Донецкой области присоединилась к оккупационным силам РФ в 2016 году.
По данным следствия, злоумышленница занималась вербовкой наемников в группировку прокремлевских террористов Восток.
Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 10 годам лишения свободы.
Так как осужденная скрывается на временно оккупированной территории, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня ее задержания.
Сейчас сообщница террористов объявлена в розыск.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования