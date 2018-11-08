08 ноября 2018, четверг

Суд заочно приговорил вербовщицу террористической группировки Восток к 10 годам тюрьмы

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Злоумышленница объявлена в розыск
Фото: СБУ

Злоумышленница объявлена в розыск

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор пособнице пророссийской террористической организации "ДНР".

Как рассказали в Службе безопасности Украины, жительница одного из населенных пунктов Донецкой области присоединилась к оккупационным силам РФ в 2016 году.

По данным следствия, злоумышленница занималась вербовкой наемников в группировку прокремлевских террористов Восток.

Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Так как осужденная скрывается на временно оккупированной территории, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня ее задержания.

Сейчас сообщница террористов объявлена в розыск.

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