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Избиение соратника Гриценко в Виннице: полицейского взяли под домашний арест, четырех начальников отстранили

Вчера, 17:31
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Избиение соратника Гриценко в Виннице: полицейского взяли под домашний арест, четырех начальников отстранили - фото

полиция

Хмельницкий горрайонный суд взял под круглосуточный домашний арест полицейского, причастного к избиению члена партии Гражданская позиция Александра Комарницкого.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотруднику полиции Винницкой области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием). Полицейскому грозит от 3-х до 8-ми лет лишения свободы.

В Национальной полиции сообщили, что из-за инцидента нарушителя и четырех руководителей полиции Винницкой области отстранили от исполнения служебных обязанностей. Заместителя начальника полиции Винницкой области планируют уволить.

«Отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП — начальник ОУП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции — начальник СУП ГУНП», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня около 23 часов в Виннице сотрудник Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции, находясь на службе, предложил пострадавшему быть понятым при проведении следственных действий в отношении мужчины, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом.

По данным полиции, житель Винницы отказался и некорректно высказался, в результате вспыхнул конфликт. Полицейский применил физическую силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в коме.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что полицейские жестоко избили активиста его партии Александра Комарницкого.

Теги:   Гражданская позиция Винница Полиция

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