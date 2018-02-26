Суд взял под стражу повторно задержанного хакера из Полтавы, разыскиваемого 30 странами

Вечером 26 февраля в Полтаве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог задержанному в этот же день Геннадию Капканову, организатору хакерской группировки Avalanche, которая ежедневно инфицировала вирусами до полумиллиона компьютеров.

Как сообщает местное издание Poltava365.com, меру пресечения Капканову выбирали все в том же Октябрьском суде.

Подозреваемый свою вину не признал. У него изъяли паспорт гражданина Румынии, наличие которого подозреваемый объяснил тем, что может иметь два гражданства.

На вопрос, почему он отстреливался в ходе предварительного задержания и почему скрывался от следствия, ответил, что не знал о том, что находился в розыске, и уже почти полтора года он путешествует по стране. При этом путешествовал без украинского паспорта, который был у мамы в Полтаве.

Капканов заявил, что он - частный предприниматель и сдает жилье в аренду. Отметил, что в полицейского при первом задержании выстрелил случайно: думал, преступники врываются в дом.

Напомним, Капканова впервые задержали в ноябре 2016 года в рамках масштабной спецоперации правоохранительных органов в Полтаве. Его подозревали в киберпреступности по всему миру. К спецоперации были привлечены 30 стран.

Прокуратура требовала для полтавского хакера взять под стражу, однако Октябрьский суд Полтавы отказал в выборе такой меры пресечения, после этого подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск.

И уже 26 февраля 2018 года полиция повторно задержала Капканова на съемной квартире в Киеве.