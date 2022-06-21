Семенченко отпустили под домашний арест. ГУР просило освободить его для участия в войне с РФ — СМИ

21 июня, 16:15
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В ГУР отметили, что Семен Семенченко «обладает высокими организационными качествами» (Фото:НВ)

В ГУР отметили, что Семен Семенченко «обладает высокими организационными качествами» (Фото:НВ)

Экс-нардепа и бывшего командира добровольческого батальйона Донбасс Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании ЧВК, отпустили под домашний арест, сообщает Украинская правда.

Согласно данным журналистов, соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

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При этом отмечается, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов просил отпустить Семенченко для участия в боевых действиях против российских захватчиков.

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В своем обращении к суду он настаивал, что бывший комбат добровольцев «обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий».

«Сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне», — заявил руководитель ГУР.

Он также напомнил, что Семенченко подозревают в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, добавив также, что его вина все еще не доказана.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Семен Семенченко Российская агрессия Батальон Донбасс Комбат ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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