Семенченко отпустили под домашний арест. ГУР просило освободить его для участия в войне с РФ — СМИ 21 июня, 16:15 Цей матеріал також доступний українською В ГУР отметили, что Семен Семенченко «обладает высокими организационными качествами» (Фото:НВ)

Экс-нардепа и бывшего командира добровольческого батальйона Донбасс Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании ЧВК, отпустили под домашний арест, сообщает Украинская правда.

Согласно данным журналистов, соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

При этом отмечается, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов просил отпустить Семенченко для участия в боевых действиях против российских захватчиков.

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В своем обращении к суду он настаивал, что бывший комбат добровольцев «обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий».

«Сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне», — заявил руководитель ГУР.

Он также напомнил, что Семенченко подозревают в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, добавив также, что его вина все еще не доказана.

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