28 сентября 2018, пятница

Суд выпустил на свободу антимайдановца Топаза по "закону Савченко"

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Один из самых известных участников Антимайдана выйдет на свободу
Фото: kh.vgorode.ua

Один из самых известных участников Антимайдана выйдет на свободу

В пятницу, 28 сентября, Октябрьский районный суд Харькова постановил освободить из-под стражи антимайдановца Игната Кромского, известного как Топаз, в соответствии с "законом Савченко".

Как сообщил изданию NewsRoom адвокат Александр Шадрин, суд удовлетворил ходатайство о пересмотре сроков заключения из расчета "день в СИЗО за два дня в тюрьме". Суд посчитал, что Кромской с учетом "закона Савченко" отбыл восемь лет и 3,5 месяца наказания.

"Ходатайство удовлетворили частично. Мы просили засчитать еще тот срок, когда Игнат находился в СБУ. В СИЗО он провел четыре года, а присудили - восемь. Этого должно хватить, чтобы моего подзащитного отпустили в соответствии с "законом Савченко", - отметил адвокат Кромского.

По словам защитника, Топаз должен выйти на свободу уже сегодня вечером.

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Напомним, что Киевский райсуд Харькова признал виновным антимайдановца Игната Кромского в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто. Топаза приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества,

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известным по позывному Топаз.

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