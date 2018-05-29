Суд вынес приговоры 32 россиянам, воевавшим на Донбассе - Матиос

Матиос: О подозрении объявили и ряду военных руководителей РФ

Суд вынес приговоры 32 россиянам, которые воевали на Донбассе против украинской армии.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет Укринформ.

"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", - уточнил он.

Матиос добавил, что военные прокуроры также сообщили о подозрении ряду военных руководителей России.