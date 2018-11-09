09 ноября 2018, пятница

Суд вынес приговор кремлевскому провокатору, который ранее отделывался условным сроком

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Злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление в 2015 году
Фото: СБУ

Злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление в 2015 году

Александрийский районный суд Кировоградской области приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы кремлевского провокатора.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник публиковал в социальных сетях материалы с призывами к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами и призвал граждан присоединяться к российским террористическим организациям.

Задержали пропагандиста в апреле 2017 по месту жительства в одном из населенных пунктов области.

При этом отмечается, что в 2015 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако тогда он был приговорен лишь к условному сроку, в результате чего провокатор продолжил свою подрывную деятельность.

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