Суд вынес приговор кремлевскому провокатору, который ранее отделывался условным сроком

Злоумышленник уже привлекался за аналогичное преступление в 2015 году

Александрийский районный суд Кировоградской области приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы кремлевского провокатора.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, злоумышленник публиковал в социальных сетях материалы с призывами к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами и призвал граждан присоединяться к российским террористическим организациям.

Задержали пропагандиста в апреле 2017 по месту жительства в одном из населенных пунктов области.

При этом отмечается, что в 2015 году злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако тогда он был приговорен лишь к условному сроку, в результате чего провокатор продолжил свою подрывную деятельность.