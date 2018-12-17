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Суд вынес приговор дезертиру ВСУ, пытавшемуся перейти на сторону оккупантов

Сегодня, 16:54
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Дезертира приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы

Скриншот с видео СБУ

В Запорожской области суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику ВСУ, который пытался присоединиться к оккупационным силам РФ.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, в апреле 2017 года он самовольно покинул расположение своего подразделения, после чего долгое время  скрывался у родственников и знакомых, готовясь перейти на сторону противника.

Задержали дезертира в январе 2018 года.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники СБУ изъяли пистолет Макарова, боеприпасы, а также поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из районных военкоматов Запорожье, которые перебежчик планировал использовать, чтобы изготовить новые "документы".

Согласно решению суда, он приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Теги:   Приговор Дезертиры Запорожская область

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