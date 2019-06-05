Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Суд вынес приговор полицейскому, который напал в Киеве с ножом на 12-летнюю девочку

Вчера, 13:58
Цей матеріал також доступний українською
Суд вынес приговор полицейскому, который напал в Киеве с ножом на 12-летнюю девочку - фото

OpenRoadPR/pixabay

Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы

Соломенский районный суд Киева вынес приговор сержанту Национальной полиции, совершившего разбойное нападение на 12-летнюю девочку.

Решив ограбить ребенка в столичном сквере Героев Севастополя, злоумышленник прижал к лицу своей жертвы нож и, угрожая расправой, завладел ее мобильным телефоном.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, полицейский был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой).

Согласно решению суда, его приговорили к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд арестовал 22-летнего сотрудника полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 12-летнюю девочку.

Теги:   Разбойное нападение Дети Полицейские Приговор

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12274
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10978
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9153