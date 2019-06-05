Суд вынес приговор полицейскому, который напал в Киеве с ножом на 12-летнюю девочку Вчера, 13:58 Цей матеріал також доступний українською OpenRoadPR/pixabay Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы OpenRoadPR/pixabay

Соломенский районный суд Киева вынес приговор сержанту Национальной полиции, совершившего разбойное нападение на 12-летнюю девочку.

Решив ограбить ребенка в столичном сквере Героев Севастополя, злоумышленник прижал к лицу своей жертвы нож и, угрожая расправой, завладел ее мобильным телефоном.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, полицейский был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой).

Согласно решению суда, его приговорили к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд арестовал 22-летнего сотрудника полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на 12-летнюю девочку.