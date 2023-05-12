В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП. Он признал вину в разжигании межрелигиозной вражды

12 мая, 14:59
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Митрополит Иосаф (Губень) (Фото:СПЖ)

Митрополит Иосаф (Губень) (Фото:СПЖ)

Суд в Украине впервые вынес приговор высокопоставленному священнослужителю УПЦ МП — бывшему руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и СБУ.

Также приговор вынесли секретарю клирика. По данным прокуроров, они публично одобряли захват территории Украины и разжигали межрелигиозную вражду в регионе в пользу России. По их указанию прихожанам в церквях раздавали пропагандистскую литературу, напечатанную в типографиях РФ. Пророссийские документы были обнаружены и во время обысков на территории епархии.

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Митрополиту и секретарю инкриминировали нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений по предварительному сговору группы людей. Оба фигуранта признали себя виновными и сотрудничали со следствием.

Учитывая это, суд назначил им три года лишения свободы с испытательным сроком два года, а также запретил на год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

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О подозрении митрополиту Иосафу сообщили в декабре 2022-го. По данным СБУ, он входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, поддерживающего полномасштабную войну России против Украины, и координировал распространение прокремлевских взглядов в Кировоградской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Митрополит Офис генерального прокурора

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