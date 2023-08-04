9 лет за решеткой за передачу данных о расположении ВСУ. Суд вынес приговор информатору из Краматорска 4 августа, 10:54 Суд вынес приговор информатору из Краматорска (Фото:Офис генпрокурора/Telegram)

Суд вынес приговор жителю Краматорска Донецкой области за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Он проведет 9 лет за решеткой.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в марте 2023 года фигурант переписывался с двумя администраторами местных пророссийских чатов, которые были созданы для сбора разведданных о расположении ВСУ.

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Сообщается, что злоумышленник осознавал, что предоставленная информация может попасть к российским военным и нанести вред национальной безопасности Украины, однако это его не останавливало.

Офис генпрокурора сообщает, что через некоторое время после того, как информатор присылал фотографии мест дислокации подразделений ВСУ на территории Краматорска, по одному из объектов российская армия попала ракетой.

После того, как мужчину разоблачили правоохранители, он ждал приговора под стражей.

Ранее в Запорожье контрразведка Службы безопасности задержала информатора и корректировщика российских спецслужб, им оказался преподаватель местного вуза.

27 июля СБУ также задержала российского информатора, который собирал данные о передвижении ВСУ в Купянском районе Харьковской области.

27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску. Попали в кафе в центре города, в результате чего погибли 13 человек, среди которых трое детей, более 60 получили ранения.

Тогда контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ, который скорректировал российский ракетный удар.

Президент Владимир Зеленский заявил, что причастные к российскому ракетному удару по Краматорску заслуживают максимального наказания.

