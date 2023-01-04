Суд вынес приговоры еще четырем шпионам РФ, отслеживавшим позиции Сил обороны и РСЗО HIMARS

4 января, 12:36
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Злоумышленники действовали на Бахмутском и Краматорском направлениях (Фото:4711018/pixabay.com)

Злоумышленники действовали на Бахмутском и Краматорском направлениях (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинский суд вынес приговоры российским агентам, собиравшим разведданные о Силах обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом в среду, 4 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

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В первую очередь пособников оккупантов интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях и позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

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Все четверо обвиняемых были признаны виновными по ч. 2 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

При этом, как отметили в спецслужбе, суд учел сотрудничество фигурантов со следствием, в связи с чем они отделались сроками от шести до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Приговор Российская агентура Война России против Украины РСЗО HIMARS

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