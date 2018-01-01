Насиров через суд восстановился в должности главы ГФС Сегодня, 16:31 219 Цей матеріал також доступний українською Роман Насиров Фото: ЕВА

Уволенный после открытия уголовного производства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через суд восстановился в должности, сообщил народный депутат Андрей Журжий.

В прокуратуре изданию Радио Свобода подтвердили эту информацию. Согласно сообщению, соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева на заседании во вторник, 11 декабря.

Напомним, что 30 января 2018 года Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей председателя ГФС Романа Насирова. До этого его отстранили от должности главы ведомства.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

28 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.