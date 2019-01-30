Суд во второй раз остановил реорганизацию Одесского медуниверситета Вчера, 20:29 695 Цей матеріал також доступний українською НВ Ульяна Супрун НВ

Окружной административный суд Киева во второй раз остановил действие распоряжения правительства о создании Национального Одесского медицинского университета, которое должно поставить точку в конфликте между Минздравом и экс-ректором Валерием Запорожаном.

"Вышло постановление судьи Юлии Шрамко остановить действие распоряжения Кабмина. Это реакция суда в ответ на заявление самопровозглашенного и.о. университета Юрия Сухина. Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, решение суда сделало невозможным назначение исполняющего обязанности, а следовательно Одесским национальным медуниверситетом будет продолжать руководить экс-ректор Запорожан. Супрун подчеркнула, что это ставит под угрозу весь учебный процесс.

"Минздрав Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами. Это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7000 студентов и 2300 работников", - пояснила руководительница Минздрава.

Напомним, что 10 января Окружной административный суд Киева заблокировал решение правительства о ликвидации Одесского национального медицинского университета и создании на его базе нового высшего учебного заведения.

27 декабря 2018 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о создании Национального Одесского медицинского университета, реорганизовав путем слияния Одесский национальный медицинский университет и Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского.

Между Минздравом и бывшим ректором ОНМУ Валерием Запорожаном продолжается конфликт из-за нежелания последнего покидать пост несмотря на увольнение. В университете сообщили, что его сторонники захватили ректорат университета, для того чтобы "вытянуть все средства со счетов учебного заведения".

Минздрав обвиняет Запорожана в "систематическом ограблении университета". В частности, он потратил 220 млн грн на оборудование, которое использовалось не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг.