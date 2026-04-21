Суд отправил под стражу вторую полицейскую, которую обвиняют в побеге с места теракта в Киеве

Полицейской, которую подозревают в служебной халатности во время теракта в Киеве, избрали меру пресечения (Фото: Сергей Окунев / NV)

Печерский районный суд Киева во вторник, 21 апреля, избрал меру пресечения полицейской Анне Дудиной, которую подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время теракта в Киеве. Об этом сообщает корреспондент NV.

Суд отправил полицейскую под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере 266 тысяч гривен.

Сторона обвинения настаивала на соответствующей мере пресечения, утверждая, что подозреваемая может оказать влияние на свидетелей, исказить доказательства и препятствовать следствию. Защита в свою очередь просила для полицейской ночной домашний арест.

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Сама подозреваемая заявила, что считает обвинение несправедливым. По словам адвоката, она не могла применить оружие против стрелка, поскольку не видела его.

Полицейская также отметила, что не убегала с места теракта, а пошла за аптечкой, чтобы оказать помощь раненому мальчику. По словам подозреваемой, она покинула место происшествия до того, как раздались выстрелы.

Дудина утверждает, что сделала вывод, согласно протоколам оказания помощи, что ребенка с огнестрельным ранением головы перемещать нельзя. Как отметила полицейский, мальчик казался дезориентированным и говорил, что не слышит ее.

Правоохранительница также рассказала, что пыталась вызвать скорую с личного телефона, однако никто не брал трубку, поэтому она побежала к полицейскому авто за аптечкой. По ее словам, стрелка в это время не было на месте событий.

Стрельба началась тогда, когда, как утверждает сама полицейская, она отбежала на 30 метров. Она не поняла, откуда звучат выстрелы, поэтому заняла безопасную позицию, чтобы наблюдать. После окончания стрельбы полицейская немедленно побежала к месту событий, где дополнительный экипаж полиции уже нес раненого ребенка.

Она отметила, что в дальнейшем все время находилась с ребенком, оказывала ему помощь, встречала врачей и пыталась их обезопасить.

Дудина подчеркнула, что не признает себя виновной. Она также отметила, что не имеет средств для внесения залога и будет искать для этого дополнительные ресурсы. Полицейская добавила, что будет подавать апелляцию.

Ранее 21 апреля суд избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому. Его также отправили под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн.

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Подозреваемый утверждает, что не убегал с места стрельбы, а искал укрытие, чтобы не попасть под выстрелы нападавшего.

Теракт в Киеве — главное

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Перед выходом на улицу он поджег собственную квартиру.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. Выяснилось, что выходца из РФ звали Дмитрий Васильченков. Его записи в соцсетях свидетельствовали о том, что он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.

19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры побега патрульных во время стрельбы.

20 апреля генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что двум полицейским, которые сбежали во время стрельбы в Киева, объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Полицейским грозит лишение свободы на срок до пяти лет.