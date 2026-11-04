Псевдоврача скорой помощи Молоду, организовавшую беспорядки под Киевом, суд поместил под стражу без права освобождения под залог

В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе (Фото: NV)

Суд избрал меру пресечения псевдоврачу Валентине Молодой, фигурировавшей в столкновениях в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Ее взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент NV.

Молодой инкриминируют препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.

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Во время допроса в суде Молодая отрицала, что заявляла о пытках людей в доме на Петропавловской Борщаговке или призывала других приехать по этому адресу.

В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе Фото:

В то же время она передала суду документ, который, по всей видимости, содержал расшифровку её прямого эфира в TikTok.

Как сообщает корреспондент NV из зала суда, судья менее чем за минуту обнаружил в этом документе утверждения о пытках и призывы собираться у здания.

4 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины задержала и предъявила подозрение трём организаторам беспорядков в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками задержанных — не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверо мужчин были доставлены в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть (СЗЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырёх человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы.

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Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также находился глава Офиса президента Кирилл Буданов. Людей вывели из здания. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медицинского персонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за три суток до событий проводила разведку объекта.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молодая, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке в одежде врача скорой помощи, ранее участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским уклоном.