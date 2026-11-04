Псевдоврача скорой помощи Молоду, организовавшую беспорядки под Киевом, суд поместил под стражу без права освобождения под залог

4 ноября, 18:00
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В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе (Фото: NV)

В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе (Фото: NV)

Суд избрал меру пресечения псевдоврачу Валентине Молодой, фигурировавшей в столкновениях в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Ее взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент NV.

Молодой инкриминируют препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины, распространение информации о местонахождении украинских военных и организацию массовых беспорядков.

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Во время допроса в суде Молодая отрицала, что заявляла о пытках людей в доме на Петропавловской Борщаговке или призывала других приехать по этому адресу.

В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе
В суде Валентина Молода многократно меняла показания и противоречила сама себе Фото:

В то же время она передала суду документ, который, по всей видимости, содержал расшифровку её прямого эфира в TikTok.

Как сообщает корреспондент NV из зала суда, судья менее чем за минуту обнаружил в этом документе утверждения о пытках и призывы собираться у здания.

4 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины задержала и предъявила подозрение трём организаторам беспорядков в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом вооруженные люди якобы удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Возле дома в Петропавловской Борщаговке собралось около сотни человек. Некоторые из них называли себя родственниками задержанных — не предоставляя при этом никаких подтверждений. Люди ломали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверо мужчин были доставлены в больницу.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место происшествия, пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть (СЗЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырёх человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения силы.

Вечером 2 ноября в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте инцидента также находился глава Офиса президента Кирилл Буданов. Людей вывели из здания. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

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Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медицинского персонала. По словам Буданова, женщина вместе с водителем как минимум за три суток до событий проводила разведку объекта.

Журналисты NV выяснили, что Валентина Молодая, которая 2 ноября прибыла к месту дислокации национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке в одежде врача скорой помощи, ранее участвовала в попытке организовать в начале октября протесты в центре Киева с пророссийским уклоном.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Нацгвардия Украины Петропавловская Борщаговка

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