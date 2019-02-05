Светлана Ройз
Между двумя мирами
Иван Компан
Все на улицу, бороться за будущее
Остап Сливинский
Математика ненависти
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко

Суд вернул загранпаспорт экс-главе ГФС Продану и снял с него электронный браслет

Сегодня, 10:25
85
Цей матеріал також доступний українською

Мироcлав Продан via Facebook

Суд разрешил Продану выезжать за границу

Соломенский райсуд Киева снял электронный браслет и вернул загранпаспорт бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд частично продлил срок действия процессуальных обязательств экс-чиновнику и вопреки позиции прокуроров разрешил снять с него электронный браслет и выдать загранпаспорт.

"Фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - подчеркнули в САП.

Там добавили, что мотивы решения судьи на данный момент неизвестны, был обнародован только его краткий текст.

Решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

15 ноября Продан не явился на допрос в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.

Экс-глава ГФС заявлял, что находится за границей на лечении, но позже сообщил о возвращении в Украину.

В САП отметили, что опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения, предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

Позже ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Затем в САП заявили, что Продан отказался от дачи показаний во время допроса.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Продану в виде взятия на поруки. 

 

Теги:   САП Загранпаспорт Электронный браслет Мирослав Продан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 11:37

article_img
Поджог кафе в Днепре: появились подробности от полиции
Геополитика

Вчера, 21:11

article_img
Евросоюз расширил санкции против Ирана
События

Вчера, 17:51

article_img
Тюремные врачи заявили, что Бекиров может сидеть в СИЗО несмотря на болезни - дочь

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 13:24

article_img
Россия и США разорвали ракетный договор. Пять причин, почему это важно
LOL

Вчера, 11:25

article_img
Престижный российский вуз прорекламировал новый курс фотографией из столовой УКУ
События

Вчера, 20:35

article_img
С песней по миру. История хора, подарившего украинскую музыку Западу

ТОП 3

События

Вчера, 11:16

article_img
Россия не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, у нее другие цели - Stratfor
21758
События

3 февраля, 15:44

article_img
Как прошла церемония интронизации Епифания: фото
15947
События

Сегодня, 00:45

article_img
Порошенко анонсировал на четверг голосование за внесение изменений в Конституцию
7470