Суд вернул загранпаспорт экс-главе ГФС Продану и снял с него электронный браслет Сегодня, 10:25 85 Цей матеріал також доступний українською Мироcлав Продан via Facebook Суд разрешил Продану выезжать за границу Мироcлав Продан via Facebook

Соломенский райсуд Киева снял электронный браслет и вернул загранпаспорт бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд частично продлил срок действия процессуальных обязательств экс-чиновнику и вопреки позиции прокуроров разрешил снять с него электронный браслет и выдать загранпаспорт.

"Фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", - подчеркнули в САП.

Там добавили, что мотивы решения судьи на данный момент неизвестны, был обнародован только его краткий текст.

Решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

15 ноября Продан не явился на допрос в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ч.3 ст.209 (отмывание средств) УК Украины.



Экс-глава ГФС заявлял, что находится за границей на лечении, но позже сообщил о возвращении в Украину.



В САП отметили, что опубликованные Проданом в соцсети заявления о пребывании за границей на лечении "не нашли своего подтверждения, предусмотренным уголовным процессуальным законом способом".

Позже ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Затем в САП заявили, что Продан отказался от дачи показаний во время допроса.

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Продану в виде взятия на поруки.