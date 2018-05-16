Суд вернул паспорт Насирову и продлил ему меру пресечения

В среду, 16 мая, Шевченковский суд Киева обязал Государственную миграционную службу Киева вернуть экс-главе ГФС Роману Насирову внутренний паспорт и продолжил обязанности подозреваемого в рамках следствия.

Также суд отменил арест часов жены Насирова.

Об этом сообщает из зала суда Судебный корреспондент.

Решение о возвращении паспорта принял еще в 2017 году Апелляционный суд и постановил вернуть его Насирову, но решение так и не было выполнено.

В итоге Шевченковский суд удовлетворил ходатайство и обязал Миграционную службу вернуть паспорт.

Фото: Судебный корреспондент

В то же время суд продлил обязанности Насирова еще на два месяца.

Ходатайство адвокатов об отмене этих обязанностей суд оставил без удовлетворения.

В частности, Насиров еще на два месяца должен носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не может без разрешения выезжать за пределы Киевской области и являться в суд.

Апелляционный суд Киева оставил бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова под стражей, оставив без изменения также сумму залога в 100 млн грн. Его семья внесла залог и он вышел на свободу на период досудебного следствия.

По требованию адвокатов и самого фигуранта расследования в суде должны в полном объеме зачитать обвинительный акт. Сейчас прокуратура остановилась на 200 из 776 страниц. Следующее заседание по делу Насирова назначено на 21 мая.

Роману Насиров инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.