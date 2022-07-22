Российский суд заочно арестовал Гордона
Дмитрий Гордон (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)
Суд в России заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и «призывы» к войне.
Об этом сообщает Интерфакс.
На данный момент Гордон не комментировал такое «решение» российского суда.
19 июля Россия объявила Гордона в розыск.
22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел против журналиста уголовное дело по сразу трем статьям.
Тогда речь шла о якобы «публичных призывах к развязыванию войны» и «возбуждении ненависти по признаку национальности», а также публичное распространение информации о военных преступлениях российских войск в Украине
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