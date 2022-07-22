Российский суд заочно арестовал Гордона

22 июля, 17:39
Дмитрий Гордон (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)

Дмитрий Гордон (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)

Суд в России заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и «призывы» к войне.

Об этом сообщает Интерфакс.

На данный момент Гордон не комментировал такое «решение» российского суда.

19 июля Россия объявила Гордона в розыск.

22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел против журналиста уголовное дело по сразу трем статьям.

Видео дня
Читайте также:
«Это генетический сбой». Дмитрий Гордон высказался об оккупантах, которые устроили геноцид в Буче

Тогда речь шла о якобы «публичных призывах к развязыванию войны» и «возбуждении ненависти по признаку национальности», а также публичное распространение информации о военных преступлениях российских войск в Украине

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Дмитрий Гордон Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Власти продолжают затягивать с назначением Александра Клименко прокурором САП (Фото:Укринформ, коллаж НВ)
Неудобный для Банковой /
Почему президент обещает назначение главы САП, а потом все идет не так
22 июля, 16:01
Политика
Привычки здорового образа жизни подтверждают связь с более низким риском развития деменции (Фото:Siora Photography/Unsplash)
Запомнить все /
Шесть необычных способов улучшить память. Не забудьте сказать спасибо
22 июля, 07:00
Медицина
Самые экологичные электрокары (Фото:CC)
Лучшие из лучших /
10 самых экологичных электрокаров в мире
22 июля, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X