Российский суд заочно арестовал Гордона 22 июля, 17:39 Дмитрий Гордон (Фото:Дмитрий Гордон/Facebook)

Суд в России заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за якобы фейки о российских военных и «призывы» к войне.

Об этом сообщает Интерфакс.

На данный момент Гордон не комментировал такое «решение» российского суда.

19 июля Россия объявила Гордона в розыск.

22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел против журналиста уголовное дело по сразу трем статьям.

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Тогда речь шла о якобы «публичных призывах к развязыванию войны» и «возбуждении ненависти по признаку национальности», а также публичное распространение информации о военных преступлениях российских войск в Украине



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