В России приговорили 15 пленных бойцов из батальона Айдар к срокам от 15 до 21 года колонии

17 октября, 15:05
В России осудили 15 пленных военных Айдара (Фото: Медиазона)

Суд в российском Ростове-на-Дону осудил 15 пленных бойцов из 24-го отдельного штурмового батальона Айдар. Им дали сроки от 15 до 21 года заключения в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Медиазона со ссылкой на пресс-службу суда.

Россияне обвинили украинских военных в якобы «участии в деятельности террористической организации», «насильственном захвате власти» и «прохождении обучения в террористических целях».

Всего по этому делу проходили 18 украинцев. Двух медиков вернули в Украину в рамках обмена пленными.

Ни одного из военных не обвиняли в военных преступлениях. Обвинения против всех пленных построили только на том, что они служили в Айдаре.

К ответственности привлекли даже боевых медиков. В России это объяснили тем, что оказание медицинской помощи военнослужащим «обеспечивало боеспособность подразделения и его боевую готовность для выполнения поставленных задач».

Во время заседаний суда украинцы рассказывали о пытках во время следствия на территории так называемой «ДНР». В октябре 2024 года заседания по делу полностью закрыли от слушателей и прессы, ссылаясь на якобы «широкий резонанс» и «угрозы участникам процесса».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Батальон Айдар Приговор Война России против Украины Военнопленные Суд российский суд

Поделиться:

