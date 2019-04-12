"Суд" в Крыму оставил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир под арестом Вчера, 23:33 142 Цей матеріал також доступний українською Крымская солидарность / Facebook Следующее слушание состоится 18 апреля Крымская солидарность / Facebook

В пятницу, 12 апреля, в оккупированном Крыму "суд" отказал фигурантам дела Хизб ут-Тахрир в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста, оставив в силе решение об аресте до 18 мая.

"Слушание окончено. Апелляции не удовлетворены. Мера пресечения всем подсудимым оставлена прежней, а именно содержание под стражей до 18 мая 2019 года", - сообщила Крымская солидарность в Facebook.



Заседание проводил "судья" Александр Генералов. Слушание, на котором присутствовали адвокаты Семедляев, Легостов, Курбединов, Железняк и Новиков, проходило в открытом режиме, однако в зал суда впустили только родных подсудимых.

После отказа в удовлетворении апелляционной жалобы фигурантам ялтинской группы Хизб ут-Тахрир в заседании был сделан перерыв, и "суд" уже под председательством Романа Сапрунова начал допрос свидетелей обвинения.

Напомним, 12 октября 2017 года в Крыму российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая.

ФСБ инкриминировала им участие в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир.

Защитники арестованных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Верховный суд РФ запретил Хизб ут-Тахрир в 2003 году и включил в список 15 объединений, назвал "террористическими".