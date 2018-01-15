Суд сохранил должность замглаве Запорожского облсовета, в отношении которого ведется расследование

Владислав Марченко на время расследования о злоупотреблениях с госзакупками будет ходить на работу

Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры и отстранить заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко, подозреваемого в организации схем при госзакупках.

Об этом со ссылкой на прокуратуру области сообщает Интерфакс-Украина.

На 15 января также ожидалось рассмотрение апелляционной жалобы защиты на решение суда первой инстанции об аресте имущества В.Марченко и его жены, но его перенесли.

Напомним, 21 декабря в Запорожье проводилась спецоперация СБУ против местных чиновников, подозреваемых в финансировании пророссийской террористической организацией "ДНР".

В частности, с обыском пришли к заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, его помощникам, а также к заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Марченко задержали сотрудники харьковской прокуратуры совместно с СБУ из-за проведения фиктивных тендеров на благоустройство парка и школьных спортплощадок.

11 января Апелляционный суд Харьковской области смемнил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко, чтобы он мог посещать работу.