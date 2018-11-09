Суд решил вернуть Крысина из колонии на Донбассе в Лукьяновское СИЗО

Соломенский районный суд Киева постановил вернуть фигуранта дела о преступлениях во время Революции Достоинства Юрия Крысина из колонии в Донецкой области в Лукьяновский следственный изолятор Киева.

Об этом сообщила судья Соломенского райсуда Елена Курова, передает РБК-Украина.

На закрытом заседании в пятницу, 9 ноября, суд принял решение этапировать Крысина в Киев на время рассмотрения дела о нападении банды Крысина на автозаправку в Киеве.

"Да, фактически он будет находиться в СИЗО все время, пока будет рассматриваться дело. Это время не определено, неопределенный срок ", - добавила Курова.

Издание отмечает, что заседание состоялось в кабинете судьи фактически тайно. При вынесении решения присутствовала только прокурор. Адвокатов Крысина не уведомили.

Напомним, что в начале октября Юрия Крысина отправили из Лукьяновского СИЗО в Киеве в Торецкую исправительную колонию в Донецкой области.

Смотрите также Как соучастник убийства Веремия Крысин оказался в детском отделении Института сердца: все подробности

В колонии Крысин должен отбывать наказание по приговору по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Сначала его приговорили к условному сроку, однако после огласки в СМИ Апелляционный суд Киева отменил приговор. Крысина приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме того, Крысин проходит как подозреваемый по делу о пособничестве в похищении, пытках майдановцев, препятствовании мирным собраниям, а также хулиганстве во время событий на Майдане в январе-феврале 2014 года.

В ночь на 19 февраля 2014 года Веремий вместе с коллегой ехали с работы на такси домой на Левый берег. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их из машины. Вооруженные люди тут же напали на автомобиль, начали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось вырваться, а Веремия сильно избили, после чего выстрелили в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте сотрудники милиции оставались в стороне и не вмешивались в события.

Веремий был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, однако из-за потери крови и травм, несовместимых с жизнью, около шести часов утра 19 февраля он умер во время операции.