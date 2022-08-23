Суд разрешил спецрасследование дела бывшего нардепа-коллаборациониста Маркова 23 августа, 23:59 Игорь Марков (Фото:Скриншот/Youtube/Думская Нет)

Суд санкционировал заочное расследование дела бывшего одесского нардепа-коллаборациониста Игоря Маркова, входивший в ряды Партии регионов и являвшийся лидером пророссийской партии Родина.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на решение судьи.

Заочное расследование санкционировал Приморский районный суд Одессы. Соответствующее решение вынесла следственная судья Лариса Ершова.

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Маркову грозит наказание по пяти уголовным статьям: посягательство на территориальную целостность Украины, нарушение равноправия граждан, коллаборационизм, пропаганда войны и оправдание вооруженной агрессии России.

23 июня в СБУ сообщили, что подозрение в коллаборационной деятельности получил экс-нардеп от Партии регионов Игорь Марков.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск за хулиганство с нанесением телесных повреждений во время избиения участников митинга в Одессе в 2007 году.

В 2015 году Марков был задержан в Италии в курортном городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Однако после того, как итальянский суд не разрешил выдать политика Украине, он первым рейсом вылетел в Москву.

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