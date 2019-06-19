Суд разрешил отдать под застройку военный аэродром в Одессе Вчера, 19:16 Цей матеріал також доступний українською pushkinska.net Конфликт вокруг военного аэродрома продолжается с 2017 года pushkinska.net

Суд Одессы отказался отменить решение о передаче под застройку территории стратегического военного аэродрома Школьный, украинские военные готовят апелляцию.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Юг.

Землю, принадлежащую Вооруженным силам Украины, передали под застройку решением Одесского горсовета. Одесские власти заявляют, что у них есть документы на владение этим участком.

В командовании считают незаконным отчуждение территории аэродрома и намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

«Аэродром Школьный сегодня единственный полностью боеспособный военный аэродром на юге Украины, здесь базируются истребители, которые несут боевое дежурство по охране южных воздушных рубежей государства, этим аэродромом пользуются авиация Государственной пограничной службы Украины, авиация ГСЧС и ВМСУ, военный авиационный завод, здесь во время проведения международных учений, дислоцируются самолеты стран НАТО, он регулярно принимает самолеты с раненными в зоне проведения ООС», - заявили военные.

Напомним, что в октябре 2017 года около 40 неизвестных в масках совершили попытку рейдерского захвата территории военного аэродрома Школьный. Неизвестные начали устанавливать забор на территории военного объекта.

Местный ТЦ CITY CENTER с помощью компании Пивденьтранс начали строительные работы, имея на руках разрешение ГАСК Украины и разрешение горсовета, на территории военного аэродрома Школьный в Одессе.