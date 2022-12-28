Харьковские соглашения: суд разрешил арестовать экс-министра обороны Ежеля 28 декабря, 17:27 Михаил Ежель (Фото:MSgt. Jerry Morrison via Wikipedia)

Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовал Харьковские соглашения о продлении базирования в Крыму Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ территории нашего государства соответствующими органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали ее без замечаний.

Видео дня

В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск Черноморского флота РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжения вооруженных сил РФ и оккупации ими АР Крым и Севастополь.

Ежель скрывается от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлен в розыск.

8 августа сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю по делу о Харьковских соглашениях.

Харьковские соглашения: коротко

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.