Суд разрешил активистам патрулировать центр Киева 9 мая

Окружной административный суд Киева отклонил иск организации Институт правовой политики и социальной защиты (директор Елена Бережная) о запрете патрулирования центра городе 9 мая активистами Добровольческого движения ОУН.

Бережная просила суд устранить препятствия в осуществлении права на свободу мирных собраний (уличного шествия Никто не забыт! Ничто не забыто!, запланированного на 9 мая, с 10.00 до 16.00). Истец также просил признать заявку Движения от 4 мая на осуществление "общественного патрулирования улиц" в центре Киева 9 мая для выявления тех, кто будет использовать запрещенную законом символику.

Активисты призвали своих сторонников к мирным действиям и избежанию столкновений.

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"Итак, увидели ватника с колорадским лентой - позвали полицейских, пусть задерживают, забирают символику, составляют протокол. То есть, не заливайте баллонами, не бейте палками, пусть занимается полиция", - говорится в сообщении.

Ранее украинские пограничники не пустили в Украину двух граждан России, у которых на багаже был прикреплен георгиевские ленты. Глава МВД Арсен Аваков призвал туристов уважать украинские законы.