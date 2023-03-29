Еще на 60 суток. Суд продлил арест Богуслаева

29 марта, 20:55
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Вячеслав Богуслаев (Фото:Мотор Січ / Facebook)

Вячеслав Богуслаев (Фото:Мотор Січ / Facebook)

В среду, 29 марта, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок содержания под стражей бывшего президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева на 60 суток — то есть до 27 мая.

Об этом сообщают Схемы.

В Офисе генпрокурора свое ходатайство обосновали необходимостью продолжать следственные действия по делу по обвинениям против Богуслаева, а также — в связи с объявлением экс-президенту Мотор Сичи нового подозрения в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам Украины.

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22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконном снабжении компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным программы Схемы, Богуслаев с 2000 года имел российское гражданство.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Мотор Сич Вячеслав Богуслаев Война России против Украины

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